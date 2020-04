Belén Esteban nos cocina torrijas: "No las he hecho en la vida, que sea lo que Dios quiera"

Que la sección de Belén Esteban es todo un éxito está claro. No puede salir de casa para nada salvo que su diabetes le convierte en un caso de riesgo frente al coronavirus, pero conecta en directo desde su casa y nos hace ricas recetas.

De hecho, ya no solo se atreve con sus especialidades, como la tortilla de patatas o los filetes rusos, ahora también nos hace dulces típicos de Semana Santa: "No las he hecho en la vida, que sea lo que Dios quiera", decía riendo la colaboradora.