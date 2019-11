A pocas horas de que Belén Esteban celebre sus 46 años, un desencuentro con Belén Ro en el plató de 'Sálvame' podría amargarle el día. La colaboradora ha abandonado el plató cuando Ro no ha confirmado que siguen siendo amigas y , ahora, hemos sabido que tampoco asistirá a su cumpleaños: "Contaba con ella porque es mi amiga, pero le he dicho si venía y me ha dicho que no”, ha confesado Belén Esteban.