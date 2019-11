Belén Esteban se va llorando de plató cuando Belén Ro no confirma que siguen siendo amigas: "No ataques con mentiras"

Mientras hablaban del reality, Carlota Corredera ha preguntado a la de Paracuellos por qué estaba tan callada y la colaboradora ha reconocido que está “disgustada”: “Ayer lo pasé mal y no voy a tener una discusión todos los días”. Belén ha explicado que no es capaz de llegar a un “entendimiento” con Belén Ro y, por eso, prefiere no hablar. Pero sus palabras no han gustado nada a la periodista, quien se ha manifestado de manera poco amigable: “Yo no tengo nada que decir nunca más de temas personales públicamente. No voy a caer en la trampa y no voy a decir si me siento enfadada, triste o cómo”.