Belén Esteban está muy mosqueada por las críticas a la despedida de Anabel Pantoja: "Me pareció vergonzoso"

A Jorge Javier Vázquez, la despedida de Anabel Pantoja le pareció algo “decadente”, no dudó en decirlo en directo en 'Sálvame' y aunque luego rectificó, el enfado ya había llegado. Días después, Belén Esteban ha tomado la palabra y ha hablado alto y claro en el plató de ‘Sálvame’.

“Me pareció vergonzoso”, se quejaba la colaboradora de ‘Sálvame’, que añadía: “Aunque hubiera sido una mierda de despedida eso no se hace”; “¿Qué os molestó de decir que la despedida era decadente?”, preguntaba divertido el presentador de ‘Sálvame’ y Rafa Mora le daba la razón: “Una despedida no se hace así y si lo haces, no lo subas a redes sociales”.