Belén Esteban se ha mostrado muy contenta de que Edmundo Arrocet fuera el elegido por la audiencia para abandonar ‘Secret Story’ . La alegría le llegó a la colaboradora por partida doble. Primero, porque han expulsado a Bigote. Y segundo, porque eso supone que su amigo Miguel Frigenti sigue adelante en el concurso. “Aunque hay cosas de él que no me han gustado”, ha avisado la colaboradora, que siempre dice lo que piensa.

Edmundo Arrocet arremetió contra las Campos desde el plató y afirmó que Terelu y Carmen Borrego apenas hacen visitas a su madre . “De los años que he estado con Teresa habrán ido a visitar a su madre, como mucho, once veces . La que más ha ido es Alejandra”, dijo Bigote.

Belén Esteban dio una respuesta muy contundente a estas palabras: “Tanto mirar cuántos días iban a ver Terelu y Carmen Borrego a María Teresa Campos. ¿Por qué no nos hacemos una pregunta: cuántas veces iba él a ver a sus hijos o sus hijos iban a verle a él ?”, criticó la colaboradora.

Terelu Campos no quiso encontrarse con Bigote Arrocet en su llegada al plató, así que se fue del programa antes de tiempo diciendo que es que había tormenta… A Belén Esteban no le gustó nada este comportamiento: “Yo soy Terelu y me quedo”. Carlota Corredera apuntó a que ese cara a cara tiene un precio muy alto y que quizá esa podía haber sido una de las razones de la marcha de Terelu.