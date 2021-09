Kiko Jiménez fue pillado criticando duramente a algunas de las colaboradoras de 'Sálvame'

"Los ánimos no están bien, esto no es cómodo para mí", decía Kiko Jiménez tras el reencuentro con sus compañeras

Los colaboradores de 'Sálvame' no se han saludado y más de uno de ellos quieren que así sea siempre

Tras su gran enfrentamiento con Laura Fa, Kiko Jiménez protagonizó una sonada rajada contra sus compañeras de ‘Sálvame’. Una cámara indiscreta le pilló y, desde entonces, nada es igual en el plató del programa. Pasados los días, una tensa calma se apodera de los colaboradores, que se reencuentran en directo por primera vez y hacen una declaración de intenciones.

“Los ánimos no están muy bien, no es cómodo para mí”, decía Kiko que no se ha saludado con sus compañeras. Es más, en la reunión se ha sentido de alguna forma aislado: “Para mí no es fácil discutir y luego compartir espacio”.

Pero la posición de las demás parece inamovible. Belén Esteban tiene clara cuál va a ser su actitud a partir de ahora: “No voy a volver a hablar con Kiko, no voy a entrar, no quiero saber nada, no tengo nada que hablar con él, ni bueno ni malo”.

Gema López no entrará en el “cuerpo a cuerpo” con Kiko Jiménez

Por su parte, Gema López no niega el saludo a un compañero pero tiene claro que no irá más allá: “No voy a entrar en discusiones con Kiko en el cuerpo a cuerpo, que es lo que pretende, y no me va a encontrar”.

Laura Fa toma una posición inamovible

Más en la dirección de Belén Esteban está Laura Fa que prefiere que Kiko “ni le salude”, pero establece los límites de forma muy clara: “No hablaremos nunca más a menos que no sea trabajando”.

La reacción de Kiko Jiménez