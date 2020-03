Belén Esteban lleva 12 días viviendo lejos de su marido por el coronavirus: “Como soy de alto riesgo, se ha tenido que ir a su piso”

Belén Esteban iba a cocinarnos unos huevos rellenos desde su casa en directo a través de una conexión vía Skype pero antes de empezar su receta quería enviar un mensaje: “Un beso muy fuerte a mi marido, que me casaría con él mil veces más, y a todos sus compañeros de Paracuellos, a la guardia civil y a la policía”.

“Gracias a Dios, él tiene su piso y se tuvo que ir hace doce días”, ha apuntado Belén, aclarando que no tiene síntomas de la enfermedad, solo es una cuestión de prevención dado que trabajan con casos: “Como están con enfermos, le daba miedo”. Solo se ven cuando Miguel le lleva a casa algo que necesita porque ella no puede salir: “Yo me quedo en el porche y él en la puerta, nos vemos así, a distancia”.