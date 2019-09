Belén Esteban cambia de opinión con Mila Ximénez: "La han traicionado"

Mila Ximénez no lo sabía pero quienes creía sus amigos en 'GH VIP' le nominaron a escondidas. Atónita, lo descubrió en directo y su forma de reaccionar le ha congraciado con quienes criticaban su forma de concursar, como Belén Esteban: "Creo que todo el mundo sabe que al principio del concurso, y tengo que ser honesta, no me gustó pero es verdad que ayer me puse de su lado (...) Pero yo tengo que reconocer que ayer Mila estuvo fenomenal, para mí es una traición de dos personas, Kiko Jiménez y El Cejas".