Belén Esteban niega que su familia tenga algo que ver con el presunto suplantador del 'caso Cantora': "Este personaje salió de nuestra vida"

Ante esta información, la colaboradora de 'Sálvame' ha intervenido en el programa asombrada: "Me parece vergonzoso". Belén ha explicado que esta persona se acercó a ella y a su familia "como amigo" y no tenían ningún problema hasta que, "hace algunos años", se dieron cuenta de cosas no les gustaban y tomaron una decisión: "Nos separamos de él".