Belén Esteban, sobre Carmen Borrego: "Si haces una portada cobrando das derecho a que todos hablen de ti ya sea mal o bien"

Carmen Borrego respondió a las críticas de sus excompañeros de ‘Sálvame’ en el programa ‘Viva la vida’ y fue muy clara: no le caen bien los colaboradores del programa y cree que ese sentimiento es recíproco. Tras ver esas imágenes, Belén Esteban, amiga de Carmen, ha dicho que cree que esas palabras le hacen un “flaco favor” a su hermana Terelu y que no les gusta que meta a todos en el “mismo saco”. “Si haces una portada cobrando, das derecho a que todos hablen de ti, mal o bien”, ha dicho la colaboradora. También ha aprovechado y le ha mandado un mensaje porque no le han gustado las declaraciones que hizo: “Somos amigas y te tengo mucho cariño pero las cosas se pueden hablar”.