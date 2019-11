Carmen Borrego responde a 'Sálvame': "Les caigo mal pero ellos a mí también me caen mal"

Esta semana, los colaboradores de ‘Sálvame’ han hablado de la familia Campos y Carmen Borrego no se ha librado de las críticas de Kiko Hernández, María Patiño y compañía. Ahora le llega el turno a Carmen para responder y lo cierto es que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar.

Cree que no le cae bien a los que fueron sus compañeros porque haga lo que haga, la van a criticar. Pero esto no es algo que le preocupa, pues asegura que “ellos a mí tampoco me caen bien”. Además, María Patiño se ha llevado otro mensaje más personal por parte de Carmen.