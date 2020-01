Rafa Mora y Belén Esteban, enfrentados por Mila Ximénez: "Eres Antoñito el fantástico poniéndote medallas con Mila"

Belén Esteban y Mila Ximénez están en pie de guerra y no son las únicas. A raíz de su conflicto, la colaboradora se ha visto envuelta en más polémicas con algunos de sus compañeros como Rafa Mora. Todo ha comenzado cuando el colaborador ha contado que en unas de las campañas de apoyo a Mila que hicieron en 'Sálvame' tenían que ponerse una careta de la concursante y una camiseta. Rafa asegura que la colaboradora dudó en hacerlo y le pidió a él ponerse su camiseta.

Ante estas afirmaciones, Belén Esteban le ha contestado muy cabreada: "¿Que yo te dije eso a ti? Mira Rafa, flipo. No es verdad y que digas eso… Alucino contigo. Eres Antoñito el fantástico ahora poniéndote medallas con Mila y jorobándome a mí". Pero Rafa ha insistido: "Le dije que no tenía nada que ver que me la pusiera yo a que se la ponga ella porque tiene mas repercusión. Y cogió y se la puso". La princesa del pueblo, sin salir de su asombro, ha explicado que ella se puso la camiseta porque el director del programa se lo pidió.