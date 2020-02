Belén Esteban sabe cómo reaccionaría Rocío Flores si recibe una llamada de Rocío Carrasco en 'Supervivientes': "Es su madre, lo recibiría bien"

"Depende del momento en el qué le pille y cómo le pille allí, pero posiblemente le diría que por qué lo hace en ese momento en el que está en 'Supervivientes", ha explicado Antonio David. Pero Belén Esteban pudo hablar con Rocío antes de irse a Honduras y la respuesta no fue esa: "Le pregunté por esto y me dijo que a ella, le llamara en 'Supervivientes' o en Málaga, es su madre. Lo recibiría bien y a mí me gustó".

Sin embargo, no a todos los colaboradores les parece bien que se produjese esa llamada: "Me parece un escándalo que llamara en el concurso para hablar con su hija. Me parecería que caería tan bajo cuando le ha colgado el teléfono, le ha dicho que no le llame porque no es su madre, cuando lleva 7 años sin querer saber nada de su hija… Si la llama en esas condiciones es una oportunista".