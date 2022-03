"No tenía ni idea que se había celebrado, recuerdo ese día y él cogió al niño para ponerlo y es lo que hay", ha asegurado Belén Esteban desde 'El cubo' de la cada de Guadalix y ha querido lanzar un mensaje claro: "Quiero recordar que este señor tiene que pagarme los 400.000 euros que faltan y todas las costas porque hasta que no lo consiga no voy a parar. ¿Qué podemos esperar de una persona que se lleva lo que no es suyo de una persona que quería tanto como era yo?".