Carmen Borrego aclara si venderá una exclusiva de la boda de su hijo o no: "Es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa"

En el plató de 'Sálvame', la tertuliana ha aclarado qué hay de verdad en esta noticia. "No voy a vender nada de la boda de mi hijo, si se vende algo lo vende mi hijo. Evidentemente si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo se hará y yo posaré sin cobrar ni una peseta", explica.