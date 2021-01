Anabel reaccionó publicando fotos de sus propias joyas, pero esto no es lo que le molestó a Belén sino que alguien de la empresa le dijo que Anabel se había enfadado porque contaran con ella porque iba a quitarle toda la clientela. Pasaron semanas de enfrentamientos hasta que Belén se dio cuenta de que la habían engañado: Anabel no llamó a nadie ni se quejó de nada.

Anabel estallaba, se iba de plató, llamaba a la empresa a gritos, lloraba... y Belén estallaba porque mientras que ella dejó de trabajar con la empresa, Anabel no lo hizo: "De mí no se ha preocupado nadie, yo también tengo mi casa y tengo que pagar mis cosas".

La colaboradora ha confesado que se sintió un poco "huérfana" en la pelea con Anabel, le recordaba que la única que ha dejado de ganar dinero es ella porque ha dejado la firma y le reprochaba que no hubiera dado un golpe en la mesa: "Lloras cuando te tocan lo tuyo ¿Qué te crees que a mí no me ha dolido dejar esto? Mucho porque he perdido dinero, antes está mi dignidad y mi amistad".