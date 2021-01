Belén Esteban estalló contra Anabel Pantoja en directo en 'Salvame' y, una vez más, la culpa la tuvieron sus respectivas líneas de joyas. Tras un malentendido con la empresa (que culpó a Anabel de acusar a Belén de quitarle la clientela), Belén decidió dejar la marca, pero no Anabel y el conflicto ha vuelto a estallar.

Sucedió durante un nuevo enfrentamiento con Miguel Frigenti, que acusaba a Anabel de engañar a sus seguidores veniendo unas joyas que no son exclusivas: sostiene que las vende una conocida web por cuatro veces menos dinero.

Anabel explotó: aseguraba que le han copiado y que su marca no engaña a nadie, pero Belén no entendió su reacción, tan beligerante en esa ocasión y tan calmada cuando los problemas eran con ella. Se enzarzaron en reproches mutuos, Anabel acababa por echarle en cara a su amiga que no quiso hablar con ella para solucionar las cosas, Belén se fue de plató quejándose de las injusticias...