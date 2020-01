El conflicto entre Belén Esteban y Gustavo González por su traición: "Cuando nos vamos de vacaciones, llamas para que nos pillen"

Pero la cosa no ha quedado ahí. Los reproches han continuado y el colaborador ha tachado a su compañera de "manipular" la información: "Manipulas tú, mientes tú y utilizas a los compañeros tú", le ha contestado Belén muy alterada. No ha sido lo único que le ha contestado, también le ha dejado claro que ella no hubiese hecho eso con alguien que el "importa" pero que él, "le importa una mierda".

"Eres una desagradecida, siempre que he podido te he echado una mano", le ha dicho Gustavo muy enfadado. Belén, quien no se podía creer lo que estaba escuchando, ha asegurado que el colaborador no le ha ayudado en nada y le ha echado un cara que no es la primera vez que traiciona a un compañero: "No has hecho nada por mí, al revés, cuando sabes que nos vamos de vacaciones a algún lado, llamas para que nos pillen. Como a Carlota Corredera".