Raquel Bollo es la colaboradora traicionada por Gustavo González: "Si es sobre mis hijos, no voy a pasar ni una más"

Pero ¿De quién es el colaborador afectado? La información trata sobre Raquel Bollo y es tan comprometida que podría afectarle tanto en su vida personal como en lo profesional. La protagonista, tras saber que ha sido traicionada por Gustavo, se ha expresado: "Sé todo lo que tengo que saber de mi vida". Aun así, ha dejado muy claro que no tiene nada que temer si fuese el relación a su marido y ha advertido: "Si es en cuanto a mis hijos, no voy a pasar ni una más".

Gustavo González reconoce los hechos

No sabía si era cierto o no, así que no lo puso en conocimiento de la dirección y les dio el contacto para que lo contrastasen: "No me considero un traidor, si se refieren a esa información, esto se ha hecho aquí conmigo 40.000 veces".