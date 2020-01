Gema López, sobre Karelys Rodríguez: "Se va a encontrar con un problema porque ha jugado a tres bandas"

La revista 'Semana' ha publicado unos mensajes de Karelys Rodríguez donde pacta con el fotógrafo que le haga las fotos junto a Cayetano Rivera en Londres. "Se va a encontrar con un problema porque ha estado jugando a tres bandas", ha contado Gema López al respecto. Y es que, según la colaboradora, Karelys podría haber negociado contar su historia, pero tras saber que el torero había tomado medidas dio un paso para atrás: "En ese momento, ella decide no contar su historia y entonces, se le hace el falso robado", explica Gema.

Pero hay más. La colaboradora cree que la revista donde da la exclusiva tras salir las fotos cayó en la "trampa" e intentó "blanquear" la imagen de Karelys para favorecer a Cayetano. "Su intención y sus pasos no es quedarse en la revista si no poder seguir haciendo cosas", ha contado Gema. Pero no es lo único que podría salir a la luz de Karelys porque la colaboradora asegura que hay gente dispuesta a hablar de su entorno y contar a qué se dedica su familia o el dinero que tienen: "Hay veces que cuando uno juega con este tipo de cosas, o las tiene muy bien atadas o el hecho de jugar con tres campos, se revuelven y al final, la que sale escaldada es Karelys".