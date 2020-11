Lo que dijo Chayo que provocó el fin de la amistad de Belén Esteban y Rosa Benito

Una entrevista de Chayo Mohedano desencadenó la ruptura de las amigas

Chayo Mohedano acusaba a Belén Esteban de haber traicionado a su madre

“Espero que la vida os vaya muy bien, no quiero tener más contacto con ellas”, zanjó entonces Belén Esteban

Un enfrentamiento entre Rosa Benito y Antonio David Flores ha hecho que Belén Esteban desvelara el motivo del fin de su amistad con la excolaboradora de ‘Sálvame’ y es que en ambos casos Chayo Mohedano ha tenido algo que ver…

Todo pasó en agosto del año 2016. Chayo Mohedano concedía una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en la que se quejaba de las críticas que recibía por parte de ‘Sálvame’ en general y criticado a las “supuestas amigas” de su madre en particular.

De hecho, decía respetar a sus amistades, pero con una advertencia: “Si quieres a esta gente, no voy a ir a tu casa cuando ellos estén, eso te lo juro yo”, decía. Es más. Narraba lo que parecía un especie de ultimátum: “Si quieres esa vida, yo no. si tú quieres eso, tu hija desaparece”.

Chayo no entendía que su madre quisiera a personas que la atacan: “Mi madre llegaba preocupada por algo que yo le había contado, ella se desahogaba con quien creía que era una amiga, que luego la vendía en televisión, la traicionaba”.

Y aquí es donde entraba Belén Esteban ¿Crees que ha traicionado a tu madre?, preguntaba el entrevistador y ella respondía con el comentario que tanto hería después a la colaboradora de ‘Sálvame’: “¿A ti que te parece? una amiga no habla de las conversaciones privadas, no se ríe de las desgracias, está para lo bueno y para lo malo: prefiere callarse antes que hablar y decir tonterías. Mi madre se ha portado súper bien con Belén. Pero yo prefiero no hablar de esa persona”.

Así que, nada más leer la entrevista, Belén llamó a su amiga: “Le he preguntado cuándo la he traicionado y cuándo me he reído de sus desgracias”. En un principio, Rosa lo negó todo, pero Belén le envió las capturas de la revista: “Me ha dicho que no había leído eso y que su hija lo dice porque está molesta conmigo”.

¿Y cuál era el origen de su enfado? Una información sobre Ortega Cano en el momento de su accidente y si superaba o no la tasa de alcohol permitida. Belén nunca dijo que la fuente de información fuera Chayo, pero se la señaló de todos modos.