Belén Esteban desvela por qué se rompió su amistad con Rosa Benito: “No nos hablamos por su hija”

Rosa Benito está indignada con las afirmaciones de Antonio David Flores en ‘Quiero dinero’ sobre su familia. La colaboradora demostraba su enfado en ‘Ya es mediodía’ y el aludido le respondía desde ‘Sálvame’ que no quiere guerra, pero si ella se enfrenta, él no huirá: “¿A cuenta de qué quieres esto? No me apetece pero si quieres café te pongo tres tazas”.