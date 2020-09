Belén Esteban está muy dolida con Terelu Campos: “Tiene que tener narices, no nos puede meter a todos en el mismo saco”

“Me parece muy injusta, ‘ese programa’ se llama ‘Sálvame’ y has estado aquí muchos años, me ha dolido y mucho”, decía Belén, que nunca criticaría a la hija de su amiga, pero no está dispuesta a que hable así de ellos.

Las declaraciones de Terelu Campos contra ‘Sálvame’

“Me fui de ese programa para no estar y para no verlo ¿Es tan difícil de comprender?”, se preguntaba Terelu en ‘Viva la vida’ y pedía que las bombas de sus excompañeros sean contra ella y no contra Alejandra: “Matadme a mí”. Pero no solo defendía a su hija, también pedía que le echaran un cable a su amigo Kike Calleja en plató.