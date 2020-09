Los arrolladores audios de Alejandra Rubio contra Anita Matamoros: la insulta y habla de ella de forma despectiva

Anita Matamoros y Alejandra Rubio eran íntimas amigas, tanto que decían que no eran hermanas porque sus padres no podrían soportarlas todo el tiempo juntas. Sin embargo, algo pasó entre ellas y todos nos dimos cuenta el día en que la hija de Kiko Matamoros celebró su 18 cumpleaños y Alejandra no acudió.