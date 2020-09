El contundente mensaje de Terelu Campos a 'Sálvame' por defender a su hija: "Matadme a mí"

Terelu no olvida que hace un tiempo tuvo que salir del programa por los ataques que recibía su hermana, Carmen Borrego, algo que le está haciendo revivir aquellos duros momentos: "Es mi hija y me duele (...) Sacad toda la artillería pesada pero contra mí, matadme a mí".

Las Campos, en pie de guerra contra 'Sálvame'

'Sálvame' sacó a la luz el polémico audio de Alejandra Rubio y, tras escucharlo, Terelu no ha podido disimular su enfado: "A mí me daría vergüenza poner un audio de una menor de dieciséis años llorando",. Alejandra, aunque intenta mostrar que no se siente afectada por lo que ocurra en el programa de la tarde, también ha cambiado su rostro cuando se ha arrancado el programa hablando sobre ella.