Belén Ro y Kiko Hernández llaman a Anabel Pantoja para que les cuente algunos detalles del cumpleaños de su tía y les cuelga

Kiko Hernández está muy enfadado con Anabel Pantoja por no darnos ningún detalle de la fiesta de su tía en Cantora. Al parecer, la colaboradora les mandó un mensaje a sus compañeros, según ellos "por educación" y no ha soltado prenda sobre lo que ha ocurrido en el interior de la finca.

Belén Ro ha llamado en directo a la 'sobrinísima' y le ha colgado: "Me parece muy fuerte, me sabe fatal, te acaba de colgar el teléfono ahora mismo Anabel Pantoja", decía Nuria Marín. Su compañero, Kiko ha hablado claro: "Como me cuelgue a mí le monto un pollo que se va a enterar".

Anabel se hace la 'tonta'

El cumpleaños de la tonadillera ha sido una continua ida y venida de sus invitados y estos no han querido 'decir ni mu' sobre la fiesta. A su salida, Dakota bromeaba sobre las dos horas que se marchó a comprar hielo. Anabel Pantoja confiesa que se lo ha pasado genial aunque se acostó de las primeras. La 'sobrinísima' se ha hecho un poco la loca y no ha querido contar nada sobre la pelea entre Omar y Asraf: "Mi tía estaba pendiente de su gente, abriendo los regalos y disfrutando. Qué de cosas pasaron ayer y yo no me di cuenta".