Chelo García Cortés, la no invitada al cumpleaños de Isabel Pantoja: “Iré a Cantora para ver tranquilamente a doña Ana y hablar con Agustín"

Poco más que curioso resulta que Loli Álvarez esté disfrutando de los dos días de cumpleaños de Isabel Pantoja y que también lo hicieran Omar Montes, Dakota o Fabio, mientras que su amiga de toda la vida Chelo García Cortés no estuviera invitada a la celebración. Chelo asegura que Isabel no la ha invitado porque sabía que ella no iba a ir, pero eso no quita que siga siendo algo extraño: “Cuando yo vaya a Cantora no será en un cumpleaños, será en una casa más reducidita… seguimos manteniendo nuestra relación por Whatsapp… No me ha vetado nadie, no me ha invitado y no lo ha hecho porque me conoce… Cuando yo quiera ir a Cantora iré con Marta y lo haremos en un momento más tranquilo, para ver tranquilamente a doña Ana, hablar con Agustín que tenemos una conversación pendiente…”.