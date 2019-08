El emotivo reencuentro de Mila Ximénez y Kiko Matamoros: “Lo bueno de todo esto es que he podido decirle que le quiero”

Tras mandarle mensajes de Whatsapp y entrar por teléfono en ‘Sábado Deluxe’ para darle todo su apoyo y su cariño,se ha reencontrado cons después de que éste anunciara que tenía que ser operado de la vejiga . Ambos se han mostrado muy emocionados y han destacado la emoción que habían sentido: “Lo bueno de todo esto es que he podido decirle que le quiero”.ha comentado que su separación había sido provocada por, pero ninguno de los dos han querido tratar el tema: “Yo no voy a entrar en eso, no voy a hacer lo que critiqué ayer de Diego Matamoros, quiero que esté bien, que se recupere y que sea feliz con”, aseguraba Mila. Mientras, Matamoros comentaban que el cariño no suele desaparecer: “Independientemente de que Makoke era un obstáculo, hemos vivido momentos muy desagradables y difíciles, pero siempre ha existido un poso de la complicidad, el entendimiento y el cariño, y esas cosas aguantan más que las otras”.