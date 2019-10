La 'curiosa' reacción del padre de Anabel Pantoja cuando conoció al prometido de su hija: "Como le hagas algo..."

Tras los polémicos vídeos de Bernardo Pantoja cantando en plena calle mientas su madre, Doña Ana, se encontraba hospitalizada, Anabel ha querido aclarar la situación: "Yo le he tranquilizado mucho y él le ha dado normalidad, además, siempre está de buen humor". La colaboradora ha dicho que le ha protegido con el tema de su abuela porque no quería darle más "preocupaciones" y evitar así que enfermase.

Por otro lado, Anabel ha aclarado que no entiende por qué se dice que ella y Junco, la mujer de su padre, se llevan mal: "Me encanta Junco para mi padre, me llevo muy bien con ella y hablamos todos los días". Además, ha añadido que lo único que puede hacer es "agradecerle" todo lo que ha hecho por su padre. También ha contado entre risas una anécdota de su padre la primera vez que conoció a Negro, su novio: "El primer día que el vio le dijo: esta que está aquí es mi hija como le hagas algo le arranco la cabeza".