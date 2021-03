Bienvenida Pérez entra en ‘Sálvame’ para carga contra Meghan: “Es una vergüenza que hable así de la familia real británica”

“Es terrible. Es una vergüenza que hable así de la familia real”, continuaba mientras negaba que hubiese racismo dentro de la familia real británica. “Primero, si la familia real es racista o está en contra de su relación por su color de piel, su boda nunca se hubiera celebrado… Hablar o querer saber el color de la piel es como el color de los ojos o el pelo del niño, eso no es racismo. No da nombres porque está mintiendo… si no, ¡que de nombres! ¡Que no se esconda detrás de esa máscara de hipocresía! Da los nombres, señora…”, aseveraba Bienvenida Pérez muy crítica.