Kiko Rivera estalla y confirma que Agustín Pantoja no dejó entrar a su hermano Bernardo en Cantora: "Ese señor no se entera de que esa no es su casa"

El desmentido de Bernardo Pantoja

Sin embargo, 24 horas después, el propio Bernardo lo ha desmentido. El padre de Anabel Pantoja ha llamado a Chelo Gª Cortés y ha dejado claro que esto no sucedió así: "¿Cómo me van a impedir la entrada en Cantora para ver a mi madre?"

La intervención de Kiko Rivera

Acto seguido, Belén Esteban ha intervenido en directo para recordar que su fuente fue Kiko Rivera y él mismo intervenido en directo para respaldarla. “Mi tío Bernardo está mintiendo para no enmarronarse, no quiere meterse en más líos”, decía e insistía: "Mi tío Agustín dejó a mi tío Bernardo en la puerta y eso es así aquí y en Pekín".

“Este señor todavía no se ha enterado que esa no es su casa”, se quejaba Kiko en relación a su tío Agustín e insistía en que el motivo es que su madre le debe dinero al hombre que acompañaba a Bernardo. Pero ¿Cuánto le debe? Él no ha querido darnos la cifra pero Belén Esteban sí: 65.000 euros.