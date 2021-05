La bronca entre Kiko Matamoros y la madre de Sandra Pica: "La única que ha llamado guarra a tu hija eres tú"

Sandra Pica va a 'SV' para dejar a Tom Brusse y eso es motivo de discusión entre su madre y Matamoros

Tom Brusse se marchaba de España hace más de un mes para adentrarse en 'Supervivientes'. El concursante se marchaba a Honduras y se despedía de su novia Sandra Pica, a la que conoció en otro famoso reality, pero ahora ella se ha dado cuenta de que no está enamorada de él y ha cogido un avión para poder dejar la relación cara a cara, después de que se haya dicho que ha comenzado una aventura con Julen, el que ha querido dar su versión de todo esto.

Sandra vuela a Honduras para dejar a Tom Brusse

Tom Brusse no se tomaba nada bien la decisión de su novia de terminar con él, tras esto, el programa ha ofrecido a Sandra poder quedarse unos días en la isla, algo a lo que ella ha accedido y que al francés ha hecho feliz porque quiere reconquistarla. Toda una telenovela que Kiko Matamoros no se cree por parte de ella: "Creo que Sandra ha ido ahí a buscar protagonismo". Explicando el por qué de su opinión: "He leído la previa de la madre y hay amenazas de demandas o interpuestas demandas por derecho al honor y a la intimidad para que esto no se traslade a los medios".

Kiko Matamoros cree que la madre de Sandra no lo está haciendo bien y este le replica

Además, el colaborador cree que Montse, la madre de Sandra, no está haciendo bien las cosas: "Me parece muy mal que la madre venga ahora a decir que este señor tiene una historia con mi hija que no se qué... si tu hija no lo ha querido contar, ¿por qué lo cuentas tú?. Justo en ese momento ha entrado Montse por teléfono demandando "hablar con Kiko porque la está cagando otra vez", la mujer ha explicado que ella "no he cagado nada" porque asegura que contestó "lo que creí oportuno, pero en ningún momento di ninguna información de nadie ni hice un traje a nadie".

La discusión de Kiko Matamoros y la madre de Sandra Pica