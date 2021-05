Anabel Pantoja orgullosa de su pareja por su actuación en 'Supervivientes'

La colaboradora ha paseado orgullosa a Omar en tamaño real, pero de cartón, por todo el plató seguida de los aplausos de casi todos sus compañeros y al ritmo de 'We Are the Champions' con motivo de haberse proclamado ganador de esta prueba y del homenaje que Sálvame ha querido hacerle, por el estreno de 'Bohemian Rhapsody' en Telecinco, a Freddie Mercury y a su grupo Queen .

Kiko Matamoros felicita a Omar, pero cree que tenía ventaja

Uno de los compañeros que no se han levantado a apoyar a Anabel ha sido Kiko Matamoros. El colaborador ha querido destacar que Omar hizo "una buenísima marca y hay que aplaudirlo", pero ha querido recordar que Omar tiene un fuerte vínculo con el agua: "El que bucea y el que está entrenado tiene su ventaja en eso". Pero Anabel Pantoja ha querido explicarle que esto no es del todo cierto: "Me siento superorgullosa, no tiene nada que ver que Omar sea acuático en el sentido de los deportes".