Camila, pareja de Humberto, muy decepcionada con la familia Janeiro: "Algunos de sus hijos se han portado mal, otros no"

Siempre se ha mostrado muy tímida ante las cámaras pero por primera vez ha querido dar su versión, "no me dijeron nada", pero tampoco me ha sorprendido", ha asegurado. Ella está muy harta de escuchar cosas y tiene muchas ganas de hablar, "están diciendo cosas que de mi boca no han salido", ha sentenciado.

Camila no tiene ninguna relación con el clan Ambiciones desde que falleció Humberto, no sabe nada de ellos, y ha adelantado que podría hablar, "me duele. Yo a Humberto le he querido muchísimo", ha asegurado, "era lo principal para mí". "Algunos de sus hijos se han portado mal, otros no", ha revelado, y estaría dispuesta a contar todo lo que ella ha vivido en esa familia, "estoy indignada", con las cosas que se han dicho de ella.