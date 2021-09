Belén Esteban, de Kiko Matamoros: "Creo que no está siendo honesto con esta productora. Es un tío muy listo y no da puntada sin hilo"

Matamoros ha confesado que está barajando la "posibilidad" de dejar el programa , además ha mostrado su enfado por la no renovación de Antonio Canales y por la presencia de Makoke en 'La última cena'. Y a Belén Esteban no le ha gustado nada las maneras de su compañero de plató.

Hay una cosa que no entiende Belén Esteban, si no está cómodo en el programa, "por qué está esperando hasta diciembre para que se le acabe el contrato?", se pregunta. "No da puntada sin hilo, es un tío muy listo", ha asegurado. Ella ha sido una de las primeras personas que ha dicho mil veces que se quería ir, "pero yo creo que cuando hay que estar hay que estar, no es el momento de tirar mierda", ha subrayado. Es más, cree que Matamoros tiene un plan B.