Eduardo Guervós, exrepresentante de Camilo Sesto: “Estaba ofendido con Lydia Lozano porque decía que era muy indiscreta”

Eduardo Guervós, exrepresentante de Camilo Sesto , ha intervenido en ‘Sálvame’ para aclarar qué relación tenía Lydia Lozano con el artista. Sus palabras han dejado de piedra al plató ya que, según él, en los 12 años que el mánager estuvo junto a Camilo “ Lydia Lozano no existía para nada en su vida ”. Es más, ha dicho que el cantante “estaba ofendido con ella porque decía que era muy indiscreta”.

Guervós ha contado un episodio sobre la relación entre Camilo y Lydia que choca frontalmente con la supuesta amistad que ambos tenían. “Lydia Lozano no existía para nada en la vida de Camilo. En nada. Una vez, cuando a Camilo le robaron y le agredieron, Lydia llamó de muy malas formas y dijo ‘que se ponga Camilo que soy Lydia Lozano’. Y Camilo dijo: ‘Ah ¿pero todavía existe esta mujer ?” Lydia rebate estas palabras y ha contado algunos momentos que pasó con el artista, como durante el estreno de Jesucristo Superstar.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han querido saber por qué algunas familias de renombre, como en este caso el entorno de Camilo Sesto o, hace un tiempo, la hija de Lucía Bosé, reniegan de su amistad. Lydia no ha dado una respuesta clara, aunque ha dicho: “Yo no me tiro el pisto de nada”.