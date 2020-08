El cabreo de Lydia Lozano: “A mí de ladrona no me deja nadie”

Muy enfadada y tras hablar con su abogada, la colaboradora de ‘Sálvame’ anuncia que tendrán que demostrar sus palabras ante un juez, tanto Montero como Ornelas: “Esto no me lo voy a comer, a mí de ladrona no me deja nadie, ni de manipular a una persona, no lo va a hacer ni Lourdes Ornelas ni Montero”.