Rafa Mora acusa a Lydia Lozano de traicionar a sus compañeros: "Es un ser despreciable"

Lydia no quiso entrar a responder a Rafa hasta que el colaborador la acusó de "chivar" a la dirección "cosas privadas" de sus compañeros . "Yo me remito por algunas vivencias que he vivido. Es una persona que va a hablar con dirección para contar cosas privadas de un compañero sabiendo que le puede hacer mucho daño y arruinarle la vida", soltaba.

Por su parte, la colaboradora ha negado rotundamente las acusaciones de Rafa. "Este señor (Rafa) dijo en la revista por la que cobró que yo cada vez que no iba un compañero mío a trabajar yo me iba a dirección a preguntar por qué venían un día más otros compañeros. Que digan si es verdad o mentira porque a mí eso no me importa nada. Pero sí la gente que gana dinero mintiendo en exclusivas", decía enfadada.