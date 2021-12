Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han mostrado muy críticos y José Antonio Canales Rivera ha terminado dando la clave y soltando una ‘bomba’ en directo en plató: “Yo he oído a Jesulín hablar del dinero que cobraba de la revista. Yo lo he oído. A lo mejor presumiendo, no, pero sí le he oído hablando de importantes cantidades de dinero”.