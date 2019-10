Candela Acevedo, sobre los problemas de su ex Antonio Tejado: "Se quiere lucrar de su situación"

Candela se alegró cuando su ex contó sus problemas en televisión porque le desea todo lo mejor pero poco después se dio cuenta de todo: “Me di cuenta de cositas, le conozco bastante bien y no sé quién se lo creerá pero yo al menos no me fío de nada”. Su relación terminó antes de que entraran en ‘GH DÚO’, pero compartieron juntos 3 años, por lo que Candela alega que vivió muchas cosas con él. Además, cree que Antonio se quiere lucrar de su situación porque él no ha cambiado su vida a pesar de reconocer que tiene problemas: “Yo creo que le he ayudado muchísimo pero si tú no reconoces tus propios problemas nunca vas a salir”.