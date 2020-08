Ernesto Neyra ingresa en prisión por el impago de la pensión de sus hijos

Ernesto Neyra ha sido detenido y encarcelado en la prisión de Huelva. Al parecer se habría negado a ingresar voluntariamente, con lo que se habría dictado una orden en su contra de busca y captura. Su exmujer le habría puesto una denuncia por el impago de pensiones, pero la solicitud se habría rebajado a 9.000 euros con el objetivo de que no entrara en la cárcel, de hecho, se podía fraccionar ese pago en 9 meses, pero no se realizó

Además, ha querido hacer un matiz con respecto al motivo: no es por el impago de la pensión, es por la multa impuesta por no hacerlo. Tenía que pagar 12.000 euros por impago de pensiones con una multa de 1.800 euros, el abogado lo recurrió “hasta en cuatro ocasiones" y, tras no admitirse, se inició el trámite pero ni él ni su abogado tenían conocimiento de que estuviera en busca y captura.

El colaborador de 'Sálvame' ha querido dejar claro que Ernesto “se encarga” de sus hijos. Tenía asignada una pensión de 1.500 euros pero desde febrero “la cosa no ha ido bien” y no ha podido atender esas cantidades pero “sí que ha ido haciendo periódicamente ingresos”.

No le ha visitado pero por su abogado sabe que se encuentra bien está “muy entero”, sabía que podía llegar a ocurrirle y se trata de un asunto económico que no ha podido resolver a tiempo.

Lely Céspedes aclara: entra en prisión por la multa, no por el impago de la pensión

Rafa Mora tomaba después la palabra para transmitirnos un audio de la propia Lely Céspedes: “Solo quiero que dejes muy claro que he hecho todo lo posible para evitar esto, he tenido mucha paciencia y la sigo teniendo y no está en prisión por el impago de la pensión sino por la multa por no haber pagado la pensión”.