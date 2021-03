Carlota Corredera , muy afectada con esas declaraciones, no quiso desperdiciar la oportunidad de contestar a la política en ‘Sálvame’ : “No puedo guardar silencio frente a esas declaraciones. Voy a decirlo de una manera breve y concisa”

“Me parece que es una irresponsabilidad que una autoridad, la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más importante de España, se haga eco de un bulo, de un bulo machista: es mentira que haya más agresiones de mujeres a hombres. Claro que hay hombres maltratados por sus parejas, claro que hay hombres que maltratan a otros hombres… pero es obvio que las más de 1.000 victimas de la violencia de género no se pueden borrar y, sobre todo, no se les puede faltar al respeto”, decía la presentadora mirando a cámara y visiblemente emocionada.