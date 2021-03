Kiko Matamoros afirma que hay audios en los que Iker Casillas se culpabiliza de la crisis con Sara Carbonero: "Es una confesión durísima"

No sabe en qué momento se grabaron, pero sí apuntaba que Casillas hace alusiones a “comportamientos personales de él mismo”. No habla de separación oficial, pero sí de que la relación está “rota” y es “por su culpa”.

Al parecer, este audio acaba por convertirse en una “confesión durísima” que va más allá de no haber estado a la altura y el colaborador no quiere que trascienda: “Tiene que pertenecer a la más absoluta intimidad de una persona y no voy a entrar más”.