Isabel Díaz Ayuso: "Los hombres sufren más agresiones que nosotras"

Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera invitada que ha viajado en 'La Campos móvil' junto a María Teresa Campos . La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sincerado como nunca acerca de su vida personal y no se ha cortado, muy fiel a su estilo, en dar su opinión sobre los principales temas de controversia de la actualidad política.

Ayuso también ha salido al paso de algunas de sus declaraciones que han traído cola. Por ejemplo, la de "los atascos en Madrid a las tres de la mañana". Explicaba la presidenta que era una metáfora del cambio que ha vivido la ciudad desde el inicio de la pandemia. "En realidad dije "Los atascos son una seña de identidad de Madrid". Madrid siempre ha sido una ciudad muy viva que ha tenido todo abierto 24 horas y mira si el tiempo me ha dado la razón que ahora está todo cerrado a las once y eso no es una seña de identidad de Madrid", aclaraba.