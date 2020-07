La sorpresa que Carlota Corredera no podía ni imaginar en su cumpleaños: la visita del alcalde de Vigo

Carlota Corredera cumple años y es la primera vez que lo hace presentando ‘Sálvame’, lo que no podía esperar era la sorpresa que le había preparado la dirección del programa: la visita de una persona muy especial.

“Feliz cumpleaños, te lo mereces, eres una mujer extraordinaria, te queremos”, le felicitaba el edil y bromeaba: “No te canto el ‘Happy birthday’ porque no cuadra pero…” pero a Carlota le hacía ilusión y le ha cantado un par de palabras.

La colaboradora terminaba por emocionarse viendo las imágenes de Vigo y es que ha sido reconocida como viguesa distinguida, pero el acto no pudo celebrarse por el confinamiento: “Ser viguesa distinguida para mí es tocar el cielo, no hay un reconocimiento más bonito para mí”. De hecho, cuando tenga lugar el acto será un día muy importante para ella donde las ausencias pesarán: “No estarán personas como mi padre, que es quien me inculcó el viguismo".