"Yo tenía 23 años cuando le entrevisté. Estaba recién licenciada y mi periódico me mando a entrevistarle por séptimo de caballería, uno de los mejores programas musicales que ha habido en España. Nadie me ha tratado peor en mi vida. Nunca me han faltado el respeto así, de todas las maneras que te puedes imaginar. Cómo me lo falto el en una entrevista y según él era porque estaba haciendo preguntas desafortunadas. Y yo las está haciendo según la nota de prensa que me habían dado", ha comenzado contando la presentadora.