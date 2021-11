"El caso es que luego ella enseña un papel que no es el que se le ha pedido , ni nosotros ni la jueza. De hecho ella dice: ‘Si hablo de estos documentos, ¿De qué voy a hablar en la serie? No puedo hablar del documento que enseña porque está judicializado . Si mi madre no quiso hacer eso público en vida, no entiendo porque ahora se tiene que hablar de ello", explicó la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Después, Carlota Corredera no dudó en dirigirse a Gloria Camila: "Tu hermana Rocío dijo que había unos documentos. Es un documento en lo que ella escribe en vida. En esas reflexiones Ortega Cano queda muy mal. No engañemos a la gente diciendo que lo que se le pidió a tu hermana no lo aportó, porque si no lo hubiera hecho no estaría judicializado. Hubieran dicho que es una servilleta sin más".