Rocío Carrasco habla de unos documentos de su madre en la segunda temporada de su docuserie

Gloria ha pedido verlos antes de que se emitan por televisión

Sonsoles ha dado un importante consejo a la hija de Rocío Jurado

Tras anunciarse la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado hablaba de los documentos que dejó escritos la cantante antes de morir, Gloria Camila puso el asunto en manos de la justicia.

"La segunda parte del documental habla de unos escritos y reflexiones de mi madre. Cuando veo eso, digo: ‘No sé de qué documentos se está hablando y cómo hija legítima me pertenece conocer esos documentos antes de que se conozcan públicamente", explica ella misma en 'Ya son las ocho'. "No la he llamado porque llevamos muchos años sin hablar. Lo pongo en vía judicial, y la jueza me da la razón. Lo que se pide son los documentos con titularidad de Rocío Jurado que se hayan puesto en manos de la cadena en la que se va a emitir el documental".

Gloria explica que su hermana negó la existencia de esos documentos. "Ella llega el juicio y dice que no hay más documentos, que no hay nada que enseñar porque no hay nada. Es lo único que pido. El caso es que luego ella enseña un papel que no es el que se le ha pedido, ni nosotros ni la jueza. De hecho ella dice: ‘Si hablo de estos documentos, ¿De qué voy a hablar en la serie?".

"No puedo hablar del documento que enseña porque está judicializado. Si mi madre no quiso hacer eso público en vida, no entiendo porque ahora se tiene que hablar de ello", zanja la tía de Rocío Flores.

