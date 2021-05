Carlota Corredera llama la atención a Laura Fa por un hiriente comentario a Kiko Jiménez: "No lo voy a permitir"

La pelea protagonizada por Rafa Mora y Anabel Pantoja sigue dando que hablar. El colaborador se ha puesto en marcha con Cristina Soria para hacer una sesión de coaching después de este enfrentamiento, pero Kiko Jiménez no se ha creído el comportamiento que su compañero está teniendo y ha recordado que esta no es la primera vez que Rafa tiene un conflicto con algún compañero, algo que ha hecho saltar a Laura Fa .

Kiko J no cree a Rafa Mora: "Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados"

"¿No os habéis dado cuenta del tono de voz que emplea Rafa Mora? Es muy diferente al que estamos acostumbrados aquí en plató, está como muy manso y muy tranquilo", esto argumentaba Kiko Jiménez tras ver las imágenes de la sesión de coaching de Cristina Soria con Rafa Mora. Comentario por el que Belén Esteban ha recordado que la relación entre Rafa y Kiko no es bueno y que no es del todo parcial en toda esta historia: "Tú también le tienes gato y vas a atacarle todo el tiempo" . Pero Jiménez no estaba de acuerdo: "Pues como Matamoros que le alaba cuando no es necesario, yo opino como otro más".

Laura Fa, a Kiko Jiménez: "Eres un buitre Carroñero"

Carlota Corredera echa la bronca a Laura Fa por su comentario

Carlota Corredera en ese mismo instante ha parado la discusión y pidiendo las cámaras a su persona ha regañado a Laura Fa por el comentario: "No lo voy a permitir. No, no y no. No podemos hablar de sanciones y amonestaciones a personas que se faltan al respeto para que nos llamemos buitres carroñeros" "Tenemos todos mucho vocabulario para poder expresarnos, por favor, Laura". Y esta se ha disculpado: "Ah vale, perdón". Explicando que "es una metáfora muy usada en películas, en poesía,... la metáfora de los buitres que sobrevuelan los cadáveres se utiliza, pero no lo utilizare nunca más, lo acepto".