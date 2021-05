Kiko Jiménez se borra un tatuaje que compartía con Gloria Camila

Kiko Jiménez no ha querido ser menos y se ha posicionado a favor de Anabel en el enfrentamiento que comenzaba hace unos días con Rafa Mora en el plató de Sálvame y por el que ambos van a tener un castigo. Aunque el tema ha derivado en otra cosa, Carlota le ha preguntado por qué llevaba un vendaje en la zona del pecho y él ha explicado que está pasando por un proceso para quitarse varios tatuajes, entre ellos, uno que compartía con Gloria Camila .

El colaborador no ha querido quitar importancia a la actitud que tomó Anabel, pero si ha explicado que entiende de alguna manera que se pusiera así: "Ella reaccionó de una manera que no se puede justificar, pero que se mofen de tu padre , si tu padre es discapacitado y está cojo es normal que le siente así".

Además, Kiko ha entendido que Anabel haya querido tomarse unos días de descanso : "Si vienen sus amigas de Sevilla hay que dejarla su espacio. Me imagino que hizo planes y que le apetecía quedar con sus amigas". Ya que fue su compañero Rafa Mora el que fue elegido por la audiencia para abandonar el programa: "Anabel se ve involucrada en una votación de la que se ve absuelta y ella decide hacer un plan".

Mientras Kiko Jiménez daba estos argumentos a favor de Anabel Pantoja, Carlota Corredera se ha dado cuenta de que el tertuliano tenía algo sospechoso en su pecho: "¿Por qué tienes ahí la venda?". Pregunta que ha querido contestar rápidamente Kiko: "He ido a quitarme un tatuaje. Me he quitado varios: una cruz y otro que compartía con mi anterior pareja", refiriéndose a Gloria Camila. Y a lo que Carlota ha querido hacer una graciosa comparación: "Es un poco Antonio Banderas y Melanie".